Ad Albenga attesa per “Emys Award”, ospite Antonio Ricci: spettacolo per la presentazione del brand turistico

Albenga. Venerdì 10 agosto in piazza Marconi – zona mare il comune di Albenga con la collaborazione dell’agenzia HPI event presenta – “Emys Award” con il patron di Striscia la notizia, Antonio Ricci, la presentatrice Maria Chiara Oberti e uno spettacolo di cabaret con gli artisti Antonio Ornano, Enzo Paci e la musica di Igor Minerva.

Afferma il Sindaco Giorgio Cangiano: “Albenga ci crede. E’ una città bellissima e dalle molteplici potenzialità. La carta del turismo va spesa mettendo in campo le migliori energie e una strategia mirata che includa nel ventaglio di fiches che la città vanta in ogni settore: enogastronomia, musei, visite dei croceristi, anche un brand turistico con protagonista la tartaruga Emys che consenta alla città di crescere e per creare una forte identità”.

Un ricco programma è previsto per venerdì 10 agosto con l’organizzazione di una serata di lancio e presentazione del nuovo marchio turistico della città di Albenga e la prima edizione del Premio Emys che culminerà con lo spettacolo pirotecnico alla foce del Centa verso le 23.30 a cura della ditta pirotecnica Valfontanabuona di Giampiero Leverone.

Spiega l’assessore al turismo Alberto Passino: “Come amministrazione abbiamo organizzato una grande serata ricca di eventi per affermare con forza che Albenga deve credere sempre più nel turismo, in primis perché ha tutti i numeri per sviluppare un sistema economico sempre più forte lo può fare senza entrare in conflitto con l’altra economia prevalente, quella agricola, integrando tutte le peculiarità del territorio . Il binomio Turismo e Agricoltura potrà imprimere un respiro nuovo alla città di Albenga, ed è necessario solo crederci sempre più ed avere coscienza delle nostre eccellenze, saperle valorizzare e farle divenire il nostro biglietto da visita, nel mondo”.

Nella serata sarà presentato, dopo un attento lavoro della commissione che ha esaminato i loghi pervenuti scelti tra le 19 proposte giunte anche da fuori regione, il vincitore che salirà sul palco dell’Emys Aword, per presentare il nuovo marchio turistico, sigillo di qualità premiato dall’amministrazione comunale con un assegno premio di 1.000 euro.