Ad Alassio tutto pronto per la festa di San Bernardo

Alassio. Si terranno domenica 19 agosto (con un giorno in anticipo rispetto alla data “da calendario” del 20 agosto quando si celebra San Bernardo abate e dottore della Chiesa,) i festeggiamenti di San Bernardo organizzati dal comitato Amici di San Bernardo ad Alassio. Dopo la messa, celebrata presso le vestigia dell’antica chiesetta, si terrà la tradizionale festa.

“In questi giorni, in Comune, ho ricevuto con piacere Carlo Cavedini, presidente degli Amici di San Bernardo – spiega Marco Melgrati, sindaco di Alassio – che mi ha segnalato come sia necessario intervenire sui ruderi della chiesetta di San Bernardo, un luogo un po’ magico e molto frequentato dagli amanti del trecking e dell’escursionismo. Sulla collina di Alassio, affacciata sulla Baia del Sole è un luogo da sempre caro agli alassini che nel passato vi seguivano una suggestiva stagione teatrale all’aperto. Ora con gli Amici di San Bernardo stiamo verificando la possibilità non solo di mettere in sicurezza i muri della chiesa ma di coprire almeno l’abside e l’altare affinché sia recuperata al culto e agli eventi che il comitato ama organizzare e che tanto riscontro hanno sul pubblico. A settembre, ci ritroveremo, con gli Amici si San Bernardi e all’architetto Leonardo Ravotti per verificare il progetto e dare il via ai lavori”.

Nel frattempo domenica 19 agosto alle 18 sarà celebrata la santa messa seguita dal rinfresco.