Ad Alassio concerto finale del Riviera Music Festival con Nando Rizzo

Alassio. Si conclude questo mercoledì sera, 29 agosto, dalle ore 21:30 in Piazza Partigiani ad Alassio, con il concerto ad ingresso libero del cantautore alassino Nando Rizzo, l’edizione numero tre del Riviera Music Festival. Un’edizione che ha consacrato la manifestazione musicale come una delle maggiori realtà musicali estive del territorio premiata al “Gala del Turismo Festivalmare 2018” a Sanremo lo scorso sabato.

Quest’anno la rassegna, composta da ben undici concerti, ha portato ad Alassio “Tour” musicali come il “Prisoner 709 Tour” di Caparezza, il “Non abbiamo armi Tour” di Ermal Meta e il “Cosi’ sbagliato Summer Tour” de “Le vibrazioni” oltre che artisti emergenti come Willie Peyote.

Grande affluenza di pubblico e pioggia di consensi per Dallapartedellamusica srl società organizzatrice del Festival che, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Alassio e la collaborazione della Strobe srl, Marina di Alassio Spa, Gesco srl e tutte le associazioni cittadine di categoria ed un numero consistente di attività sponsor, è riuscita a far sì che questa edizione risultasse sicuramente la più bella.

Mercoledì, dopo aver portato artisti da tutta Italia, il Riviera Music Festival conclude in poesia, celebrando due bandiere della musica locale con una serata che vedrà Nando Rizzo e la sua Band, impegnata in uno spettacolo dedicato al cantautorato italiano, e 65 anni di musica dello storico duo dei Rizzo & Rizzo che saranno premiati dal Sindaco Marco Melgrati in persona.

In apertura di serata la ormai consueta consegna targhe a tutte le realtà cittadine che hanno collaborato con il Festival.

Tutte le informazioni le trovate sul sito www.dallapartedellamusica.it.

Il Riviera Music Festival è realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Ge.S.Co Srl, ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè. Grazie a Estrella Damm, Manfredi Cantine.

Ed inoltre si ringraziano, Agenzia Immobiliare Alassio Mare Srl – Affiliato Fondocasa, Sommariva Tradizione Agricola, Ottica Ottobelli, Regina Hotel Alassio, Gruppo DAC – Eccellenza per la Ristorazione, Eleganza Alassio, Asta del Mobile, Birreria Fronte Del Porto, Impresa Edile Mancuso, MT Luxury Rent Car Noleggio Targa Tedesca, Bar Pasticceria Impero, Studio Nexus, Four Project Alassio, Conad, Antonella Compagnia della Bellezza – Hair Stylist, Scorpion Bay, Pura Pinsa Alassio, Allianz Reinaudo Servizi Assicurativi dal 1987, Errebi Albenga, Tre Telefonia Mobile, San Carlo, Essaouira Disco e a tutte le altre attività che stanno sostenendo il Festival!