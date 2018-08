A Varigotti la carica dei 322 del “Miglio Marino”

Erano in 322 a Varigotti in occasione dell’appuntamento con il Miglio Marino che è tornato come ogni anno a regalare un’ondata di passione per il nuoto, ma soprattutto a creare una marea umana nelle acque antistanti il centro marittimo ponentino. Un miglio, ovvero 900 metri densi di allegria, ma anche voglia di dare il massimo dal punto di vista sportivo.

Classifica che vede la vittoria andare ad Andrea Filadelli che conclude in 21’08” davanti a Jacopo Gallo e Mirko Luccarelli. Quest’ultimo era in gara come amatore e per lui quindi arriva la doppia soddisfazione di salire su due podi, quello di categoria e quello assoluto. Quarta piazza per il terzo agonista Sebastian Taddei che precede Alessandro Mesturuni e Luca Pulice.

Buon settimo Daniele Savia che è secondo fra gli amatori. Alle sue spalle Daniel Segala e Samuele Fornelli, mentre è decima Federica Allara prima fra le donne e le agoniste davanti a Dania Neri. Dodicesimo si classifica Roberto Tiby che completa il podio degli amatori maschile.

La graduatoria femminile si completa con Rachele Celiberti al quindicesimo posto per le agoniste, mentre per le amatori femminili vince Martina Giavani che chiude 56^ davanti a Francesca Cairo (70^) e ad Eleonora Dané (93^).

La gara prevedeva anche una classifica Master ed una Fitri. Nella prima si registra la vittoria maschile di Enrico Rossini che è 13° assoluto, davanti ad Andrea Intagliato e Mario D’Angelo. Al femminile invece Silvia Barbero la spunta su Ambra Nicolini e Maura Messori.

Per la Fitri invece Alberto Chiodo si impone fra gli uomini chiudendo al 16° posto, mentre poco dietro, in 21^ posizione c’è Rebecca Celiberti che vince nella gara donne.