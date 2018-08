A Sagralea un minuto di silenzio per le vittime di ponte Morandi

Albenga. Anche a Ferragosto Sagralea, la grande rassegna del Pigato e degli altri vini doc della Riviera ligure in corso di svolgimento sino al 19 agosto a Salea d’Albenga, ha voluto ricordare il dramma di Genova con un minuto di silenzio celebrato alle 21.45.

Un minuto durante il quale l’enorme area di Terra Coniglio, con migliaia di persone, è piombata in un silenzio emozionante, unita con un filo rosso a Genova e alle vittime della incredibile tragedia.

Poi il ritorno a Sagralea, con i suoi prodotti, i suoi sapori, le sue tante iniziative collaterali che da 51 anni rendono l’evento uno dei più attesi e frequentati della Riviera. Come sempre il centro dell’interesse è la cucina, condotta con sapienza dalle donne (e dagli uomini) di Sagralea, e gli stand dei produttori vitivinicoli della Riviera.

Quest’anno, nell’area degli espositori della mostra mercato, si trovano anche gli stand per chi prepara il matrimonio: fiorista, fotografo, ristorante, bomboniere e tutto quel che serve alla cerimonia più importante della vita sentimentale.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 16

H 19 Apertura cucina, stand enologici, olivicoli e mostra mercato

H 21 Cerimonia di consegna del Premio Salea e il Vino al gruppo di Protezione Civile di Albenga

H 20.30 Intrattenimento musicale zona ristorante con Nando Rizzo

H 21.30 Serata danzante con l’Orchestra Beppe Dany Band

H 21.30 Show cooking a cura di l’Agricamping Lo Zafferano di Albenga, con l’Agrichef Gabriella Caratti, in collaborazione con l’Osteria del Tempo Stretto di Cinzia Chiappori e Liguria Gourmet, che presenterà gnocchetti con sugo di triglie e zafferano.

Questo il menù con relativi prezzi: Ravioli al sugo € 6; Polenta alla crema di tartufo € 6; Polenta Ubriaca alla Max Mariola (sugo con pomodoro, calamari cotti nel Pigato e pecorino) € 6,50; Trofie al pesto alla ligure € 4,50; Trofie nere alla Giorgione (sugo con pomodori, calamari, gallinella e zucchine trombette) € 6,50; Buridda (stoccafisso in umido con patate) € 9; Coniglio alla ligure (con olive ed aromi di Liguria) € 7; Pan fritto € 3; Pan fritto con gorgonzola € 4,50; Frittura Orto e Mare (anelli, ciuffi, gamberetti e verdure) € 8; Pesce spada alla piastra € 8; Gamberoni alla piastra € 8; Spiedini di carne € 6; Salsiccia alla griglia € 4,50; Grigliata mista (würstel, salsiccia, pollo, spiedino) € 10; Patatine fritte € 3; Condiglione (insalata di pomodori con peperoni, cipolle, basilico, origano, olive) € 3,50; Baci al pigato € 3; Panna cotta ( cioccolato, caramello, frutti di bosco) € 3; Crostata € 3,50; Pesche affogate nel pigato € 3,50; Pesche con gelato € 4,50; Torta Sagralea (torta paradiso con farcitura di crema al Pigato e pesche) € 4; Torta al cioccolato € 4. Per l’aperitivo: Tagliere di salumi e formaggi € 8; Calice da degustazione serigrafato Sagralea con sacchetto € 2,50. Il vino, come sempre, è acquistabile allo stand dei produttori.

Attivo il servizio navetta di andata e ritorno dalla festa, confermata la convenzione con i taxi di Albenga e Alassio. Non mancherà la tradizionale lotteria (in premio una Ford Ka) e la possibilità di acquistare il libro scritto da Flavio Maurizio, presidente della Cooperativa Macchia Verde, e Gerry Delfino sulla storia di Sagralea (ricavato devoluto alla Croce Bianca).