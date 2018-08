A Roccavignale arriva l’autovelox “buono”: tarato 20 km/h oltre il limite

Roccavignale. Giornata di controlli della velocità anche a Roccavignale, ma con una particolarità: non tanto l’apparecchio ben visibile e segnalato (dovrebbe essere la normalità, ma non sempre accade) bensì una taratura “ad hoc” per evitare il pugno di ferro.

Ad annunciarlo è il sindaco, Amedeo Fracchia: “Oggi domenica 12, settimana di ferragosto, due agenti della polizia locale con noi convenzionati si sono resi disponibili a svolgere questo servizio. A seguito delle moltissime lamentele dei residenti dell frazione Strada che hanno difficoltà ad immettersi sulla provinciale perché la domenica i motociclisti vanno come dei pazzi su e giù da Montezemolo, siamo riusciti ad organizzare questo servizio”.

L’amministrazione però, come detto, ha voluto mettere in pratica alcune accortezze: “L’autovelox viene posizionato nella colonnina arancione ben segnalata e visibile, autorizzata sia dalla Provincia che dalla Questura. La macchina della polizia (che da qualche parte occorre parcheggiare) viene posizionata nell’incrocio sulla bretella comunale anche per avvertire i residenti della loro presenza. L’autovelox inoltre viene tarato a 70 km/h e non ai 50 che è il limite previsto”.ù

L’iniziativa, annunciata sui social, ha raccolto diversi apprezzamenti con alcuni utenti, tra cui l’ex sindaco di Cosseria Andrea Berruti, che hanno sottolineato come in questo modo si faccia prevenzione senza cadere nella repressione. “Vorrei ringraziare le forze di Polizia – conclude Fracchia – che in una così bella giornata da mare, hanno lavorato e si sono adoperate per salvaguardare la nostra sicurezza”.