A pensare male qualche volta ci si azzecca…

Savona. Sabato pomeriggio vado a spiaggia, come al solito, nel solito posto e al ritorno trovo il sellone del mio vecchio scooter tagliato in tutta la sua lunghezza. E’ un fatto, sgradevole, che è capitato a molti, ma riflettendo ho fatto alcune considerazioni: non entro nel merito delle qualità morali, di chi ha compiuto questo gesto, si commenta da solo. Il mezzo era posteggiato accanto ad un’altra decina di moto, e non dava alcun fastidio al passaggio e soprattutto, fatto molto indicativo, è stato l’unico ad essere colpito. Il taglio, molto lungo, circa una quarantina di centimetri, è stato fatto con determinazione usando una lama affilata, forse un coltello a serramanico a lama sottile, tipo opinel, o un taglierino. L’orario va dalle 12 alle 16.

A questo punto devo pensare che chi ha colpito il mio scooter, peraltro vecchio di una decina di anni, abbia voluto assolutamente colpire me, o meglio le mie opinioni e il mio forte impegno nella divulgazione di queste opinioni ed evidentemente chi ha compiuto il vandalismo, ne è stato profondamente ferito, tanto da essere spinto a fare quel taglio. Probabilmente, nel suo inconscio, il taglio avrebbe voluto farlo sulla mia persona, ma, chi fa questi gesti sulle cose è in genere vile e non ha il coraggio di affrontare la persona oggetto del suo odio quindi è costretto a dirottare il suo odio e la sua frustrazione sulle cose di proprietà del “nemico”.

Ovviamente presenterò denuncia e sto cercando qualche videocamera che abbia ripreso l’azione di questo soggetto nella speranza di arrivare alla identificazione per avere un volto e un nome.