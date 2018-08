A Noli “parcheggi fantasia”, ecco quello tra le strisce

Noli. Dopo il caso del parcheggio in spiaggia ad Albissola Marina, non si ferma la serie di “parcheggi fantasia” nei comuni della riviera in questa settimana di Ferragosto. E con l’invasione di turisti e villeggianti trovare un posto auto diventa sempre più difficile. Come dimostro quanto successo a Noli, dove una vettura è stata lasciata in sosta addirittura tra le strisce della corsi di marcia: la segnalazione è arrivata da un nostro lettore.