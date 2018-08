A Finale un vermentino che profuma di mare

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Per fortuna non sempre i detti popolari vengono confermati dalla realtà. Così il tradizionale “Paganini non ripete”, a Finale Ligure, Perti per l’esattezza, viene smentito ogni anno, almeno per quel che riguarda vermentino (di eccezionali profumi) e pigato. Il giovin Gian Riccardo Paganini (forse, ma non è detto, lontano discendente dell’immortale violinista genovese) ha raccolto con entusiasmo l’eredità agricola di famiglia.

Negli Anni ‘80 la famiglia recupera, con passione e competenza, gli antichi vigneti di famiglia, tutti in collina, vicini alla cantina ai piedi della Rocca di Perti. Un lavoraccio, visto che le vigne sono impiantate nelle fasce, ognuna con non più di due o tre filari. Un handicap, è vero, ma anche una grande opportunità di eccellenza visto che l’esposizione al sole è privilegiata rispetto al piano e, durante la notte, il calore rilasciato dalle pietre di cui sono fatti i muri, aggiunge profumi e sapori.

Le vigne della Cantine Paganini seguono il disciplinare di lotta integrata e la riduzione di solfiti, la produzione annua è minima, intorno alle 15.000 bottiglie a secondo dell’annata. Nell’ottica di una conservazione il meno possibile invasiva si utilizza il tappo in vetro vino-lok. La Cantina Paganini è aperta per degustazioni: località Chiazzari 26, Finale Ligure, tel 335.211931

