Finale Ligure. Al via la 45° edizione del concorso pianistico internazionale Palma D’oro, con un programma come sempre ricco di grandi artisti ed interpreti.

Concerto di inaugurazione: Pianoforte, Duo Gulzhamilya Kadyrbekova, Maia Sepp – Luca Trabucco, in programma martedì 28 agosto, alle ore 21,15, presso la Basilica di San Biagio, Finalborgo.

Foto 2 di 2



Mercoledì 29 agosto, alle ore 21,15, presso i Chiostri dell’Abbazia a Finalpia è in programma un concerto omaggio ad Aloise Vecchiato: Tenore, Cosimo Panozzo – Pianoforte, Luca Rasca.

Seguirà un concerto pianistico pianoforte, volker stenzl – takahiro seki giovedì 30 agosto, ore 21,15 – alla basilica di San Biagio a Finalborgo.

Prove aperte al pubblico:

29 agosto, ore 15/19; 30 agosto, ore 10/12 e 15/18, auditorium di Santa Caterina a Finalborgo: pianoforte all’aperto; concerto dei finalisti venerdì 31 agosto alle ore 21,15 in piazza Libeccio a Varigotti; concerto dei premiati in programma sabato 1° settembre, alle ore 21,15, alla basilica di S. Biagio.

T

utti gli eventi sono organizzati dall’Associazione di Cultura Musicale “Palma d’Oro” in collaborazione con: Comune di Finale Ligure, Fondazione De Mari, Regione Liguria, Alink-Argerich Foundation, Stadt Donzdorf, Basilica di San Biagio – Finalborgo, Abbazia Benedettina – Finalpia, Associazione Varigotti Insieme.