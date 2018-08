A Cairo l’assemblea di circoscrizione dei Testimoni di Geova

Cairo Montenotte. Sabato 1 e domenica 2 settembre, la sala congressi di Cairo Montenotte ospiterà i Testimoni di Geova della Liguria di ponente per l’annuale assemblea di circoscrizione che quest’anno avrà come tema: “Siate intrepidi”.

“Si stima un totale atteso di poco meno di 3000 presenti provenienti dalla provincia di Imperia e da parte della provincia di Savona” spiegano gli organizzatori dell’evento che aggiungono: “Uno dei momenti più emozionati delle assemblee dei testimoni di Geova è sicuramente rappresentato dal battesimo per immersione completa in acqua di nuovi testimoni, segno di una scelta personale e responsabile, maturata attraverso un percorso, durato in alcuni casi anche anni, di studio e applicazione personale dei valori biblici nella vita di tutti i giorni. E’ una decisione presa in totale autonomia”.

“Il discorso pubblico delle ore 13,30 ‘Schieratevi a favore della vera adorazione’, fornirà motivazioni solide per non cadere vittime dell’apatia spirituale e godere invece delle ricche benedizioni che Dio ha in serbo tra breve. Chi vi assiste ogni anno trova davvero utile e gratificante la partecipazione ad eventi come questi, in cui ci si riservano mo- menti di riflessione sul valore della vita e sugli ideali e le aspettative future.

L’ingresso è libero e non si fanno collette” conclude il referente dei Testimoni di Geova.