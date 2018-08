A Borghetto “Turisti a 4 Zampe”: sfilata benefica per il canile albenganese

Borghetto Santo Spirito. Dopo la manifestazione “Bas in Tour”, svoltasi domenica 22 luglio che ha visto la partecipazione di numerosi animali, Borghetto Santo Spirito propone un nuovo evento che riguarda il mondo animale con la “Turisti a 4 Zampe – sfilata canina benefica”, il cui ricavato verrà interamente devoluto al canile di Albenga.

La manifestazione si terrà sabato 4 agosto, in piazza Marinai d’Italia, a partire dalle ore 21.00. A partire dalle ore 18.00 si apriranno le iscrizioni dal costo di 8 euro. Nel corso della manifestazione verranno premiate diverse categorie di cani meticci e … Non solo quelli.

In palio i premi offerti dagli sponsor della serata che verrà presentata da Viviana Saviero.

La manifestazione prevede, nel suo programma, alcuni momenti di divertimento grazie alla partecipazione di Stefan Oz concorrente di Italia’s Got Talent, all’esibizione di Agility di Mondo Cane 360 °Centro Cinofilo Border Collie Rescue Italia e all’esibizione di Dog Dance a cura di Liliana Ferrari Bruno.

L’iniziativa è organizzata da Enpa, dal canile di Albenga, dal Comune di Borghetto Santo Spirito, dall’azienda Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito e da numerosi sostenitori che hanno reso possibile l’effettuazione della sfilata.

“L’invito di partecipazione è rivolto sia a possessori di animali che non in considerazione dello scopo che si sono prefissati gli organizzatori, sperando con ciò di attirare più appassionati possibile sul Lungomare, con i loro amici a 4 zampe, aiutando così economicamente il canile “Ingauno”, che versa in gravi difficoltà economiche, e far scoprire a quanti più possibili turisti appassionati di cani Borghetto Santo Spirito, sempre di più cittadina Dog-Friendly!” sottolinea il sindaco Giancarlo Canepa.