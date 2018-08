A Borghetto Santo Spirito apre una sede di ANTA

Borghetto Santo Spirito. A Borghetto apre una nuova sede di ANTA, Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente, protagonista di numerose azioni e iniziative sul territorio del ponente savonese.

Il coordinamento regionale dell’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente – ANTA Liguria, con sede ad Albenga, è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente tra le associazioni di protezione ambientale e dal 2016 affiliata alla Federazione italiana ricetrasmissioni – Citizen’s Band, oltre al Nucleo Guardie Ambientali Zoofile decretate dalla Prefettura anche come Ausiliari di Protezione Civile per il servizio emergenza radio.

“È da qualche mese che le Guardie e le Sentinelle operano sul territorio di Borghetto Santo Spirito in ausilio alle forze dell’ordine in materia di animali e ambiente: proprio per questo ora saremo presenti ancora di più grazie anche al locale presso il municipio, in Piazza Italia che l’Amministrazione ci ha dato in concessione gratuita” afferma l’associazione.

“Il nostro è un grazie all’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito, per averci accolto nella bellissima comunità Borghettina”.

“A nome del Consiglio Direttivo e delle Guardie delle Sentinelle e di tutti volontari vogliamo prenderci un impegno con la questa magnifica comunità quello di aiutare e lavorare per il bene di questa cittadina e della “casa comune” conclude.