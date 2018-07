Zuccarello. Questa mattina, alle 10, la squadra 5A dei vigili del fuoco di Albenga è intervenuta in zona Zuccarello per il salvataggio di un animale in difficoltà.

Si tratta di un esemplare di daino, che è caduto all’interno di un torrente. La ferita ad una zampa provocata dalla caduta gli ha impedito di uscire autonomamente ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

I pompieri sono scesi all’interno del torrente e, accompagnati da un veterinario di Leca d’Albenga, hanno provveduto a recuperare e mettere in salvo l’animale.