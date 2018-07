Volt-Age, il primo evento “e-ndurance” dedicato agli amanti della mountain bike

Finale Ligure. Venti anni fa Blu Bike ha dato vita alla 24H of Finale, evento indubbiamente unico per filosofia e obiettivi per i quali è nato. La manifestazione, infatti, è riuscita a mettere insieme persone e bikers molto diversi tra loro, aspetto che spesso non è preso in considerazione, ma che invece rappresenta la più grande ricchezza della 24 ore più partecipata al mondo.

Tanti eventi sono molto settoriali e parlano a pubblici specifici; la 24 ore finalese, invece, è stata pensata con un format adatto ad aggregare. In pochi eventi è possibile vedere nel medesimo contesto persone, atleti o semplici curiosi accomunati dalla semplice voglia di condividere una passione comune.

Ed è proprio il concetto di condivisione che diventa il segno distintivo e il “generatore” di quell’energia che si percepisce durante l’evento, un’energia positiva fatta di persone diverse tra loro proprio come i poli di una batteria, così lontani, addirittura opposti ma funzionali l’uno all’altro.

Con questo spirito Blu Bike, proprio durante il suo ventennale, rilancia i valori con cui tutto è nato, proponendo un evento di E-Mtb capace di mettere insieme bikers dai diversi potenziali in un’unica grande manifestazione. Ecco com’è nata Volt-Age, l’evento E-Mtb di Finale all’insegna del Volt tenutosi venerdì 18 maggio e che è già stato confermato per il 2019.