Vocalist che inneggia a Salvini e il Duce: “Era uno scherzo, chiedo scusa al Comune e a tutti i varazzini”

Varazze. “Stavo scherzando con un mio amico, ma a microfono accesso… Ed ecco la bufera…Chiedo scusa a tutti, non volevo, non era mia intenzione”. Così Corrado Carniglia, in arte Mc Cody, il vocalist finito nella bufera per la frase pronunciata al Varazze Music Festival, “W Salvini e il Duce”, si scusa pubblicamente per quanto accaduto.

Scuse rivolte all’organizzazione dell’evento, al Comune di Varazze e soprattutto alla comunità varazzina, anche perché quelle parole hanno avuto un eco e molti commenti social, con la richiesta all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti: “Inoltro le più sentite e profonde scuse in merito all’episodio verbale occorso durante il dj set del Summer Festival di Varazze di sabato 14 luglio scorso – afferma il vocalist di origini chiavaresi -. Da amante della cittadina che ho frequentato in tutta la mia gioventù per motivi sportivi, mi rivolgo ai varazzini e a tutti gli organizzatori per chiedere scusa se, nelle affermazioni goliardiche rivolte ad un amico presente, è sembrato che inneggiassi a fedi o credo politici per me assolutamente avulsi in quanto persona apolitica e slegata da ogni appartenenza” sottolinea.

“Lo scherzo non giustifica le parole usate ma prego chiunque si sia sentito offeso, l’amministrazione comunale in primis, di accettare le scuse di un professionista che ha fatto della sua voce il suo strumento di lavoro”.

“Mi pregio di aver potuto partecipare alla vostra importante manifestazione e mi rendo disponibile a rivolgere una pubblica ammenda alla gentile cittadinanza che mi ha accolto e della quale ho urtato la sensibilità con parole leggere, inopportune, sgradevoli e non consone al momento, al luogo al quale mai ho pensato di mancare rispetto ed al pubblico che mai avrei voluto offendere”.

“Sono rammaricato per una leggerezza che mai avrei voluto avere in un contesto del genere e prego con tutto il cure di accettare queste mie scuse pubbliche, sperando di riabilitare il mio nome e il mio legame con la cittadina varazzina” conclude il vocalist.