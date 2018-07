Veloce: prosegue il progetto giocatore/coach

Savona. Alla cantera della Veloce si vuole ripetere, anzi, raddoppiare, l’esperienza della scorsa stagione dove Franco Vejseli si è calato nella doppia veste di allenatore/giocatore, portando tutta la sua esperienza e trasmettendo il suo entusiasmo ai piccoli granata della leva 2008.

Quest’anno, sulla base dell’ottimo riscontro avuto, oltre a confermare mister Vejseli, la leva 2010 sarà affidata al duo Maida-Barranca, i quali, oltre a dare il loro prezioso contributo da giocatori a mister Gerundo, accompagneranno i bambini velociani nel loro percorso di crescita calcistica.

“Siamo certi – afferma Davide Grandi, coordinatore scuola calcio Veloce 1910 – che i ragazzi potranno portare avanti un progetto a cui noi della Veloce crediamo molto, visto l’ottimo riscontro avuto la scorsa stagione dove i bambini vedevano in Vejseli un esempio da seguire, ascoltando e mettendo in pratica attentamente i suoi insegnamenti durante gli allenamenti, e andandolo a supportare sugli spalti del Levratto alla domenica; la scelta di Fabio e Luca come coach per i 2010 è stata inoltre fatta considerando il loro curriculum calcistico e la loro entusiasmante predisposizione e disponibilità a lavorare con i bambini“.

“Nello specifico – prosegue Grandi – Maida (da giocatore delle giovanili è stato per tempo monitorato da Genoa e Sampdoria e ha vinto due campionati di Prima Categoria e di Promozione nelle fila del Quiliano), oltre ad essere al quinto anno universitario della facoltà di Osteopatia all’istituto Iemo di Genova, può contare già tre anni di esperienza come allenatore nelle giovanili del Vado e del Savona, mentre Barranca, il quale, a parte diversi riconoscimenti di squadra, ha nel suo personale palmarès il trofeo Cicerin Boys vinto nel 2009 come miglior promessa del calcio giovanile savonese, oltre a poter affermare che si sia cucito addosso la maglia granata essendo questo il quinto anno con noi è anch’egli studente universitario al quinto anno della facoltà di Farmacia, e ha collaborato come animatore scientifico alla Città dei Bambini di Genova nel progetto Ventimila laboratori sopra il mare”.

Sono già iniziate le iscrizioni per la nuova stagione calcistica: si possono effettuare dal lunedì al venerdi presso la segreteria di via Tissoni a Savona dalle ore 15,30 alle 18,30.

Nella foto sopra: Luca Maida. Nella foto sotto: Fabio Barranca.