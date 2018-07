Vela, Spotorno ha ospitato con successo un meeting provinciale della I Zona

Spotorno. Domenica 15 luglio a Spotorno si è tenuto uno dei meeting provinciali programmati in I Zona.

Una giornata magnifica, con vento leggero al mattino e più sostenuto al pomeriggio, ha permesso di svolgere tutte le attività previste. I ragazzi, appartenenti a quattro diversi affiliati, si sono ritrovati alle ore 10,30 e, dopo aver armato Optimist, Trident e 420, sono subito usciti in mare per prendere confidenza con le imbarcazioni, ma soprattutto con i compagni e gli istruttori che li hanno seguiti.

Al rientro solita grande pastasciuttata consumata in piena allegria. Nel pomeriggio l’attività in mare si è alternata con giochi sulla spiaggia ed in acqua e la squadra dei Torelli ha combattuto lealmente contro i Leoncini, ma il risultato finale è stato presto accantonato per lasciare il posto alla promessa di rivedersi tutti a Rapallo per il meeting zonale, certi di divertirsi ancora tutti assieme.

L’appuntamento è stato ospitato dalla Lega Navale Italiana sezione di Spotorno ed è stato tenuto dagli istruttori Carlo Bosio e Gaetano Natali che hanno collaborato in perfetta sintonia con tre allievi istruttori.