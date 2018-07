VB Factor, tutto pronto per la finale sul Priamar con Paolo Ruffini e Stefano De Martino

Savona. Si avvicina l’appuntamento con l’ultima data dell’ottava edizione di VB Factor, il talent show ligure. L’appuntamento con l’epilogo della kermesse musicale è fissato per sabato 14 luglio alle 20.30 presso la splendida location della fortezza del Priamar di Savona. La manifestazione è organizzata dall’associazione Asd Vb Eventi, con la collaborazione e patrocinio dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Savona e con la partecipazione della consulta provinciale degli studenti, capitanata dal presidente Gabriele Cordì, e del progetto scolastico MusicArte.

Special guest della serata due volti conosciutissimi del mondo televisivo: Paolo Ruffini, comico, attore e presentatore della trasmissione Colorado e Stefano De Martino ballerino storico del talent “Amici” ed inviato dell’ultima edizione del reality “L’Isola dei Famosi”.

“VB Factor è una delle eccellenze del nostro territorio – dice l’assessore alle politiche giovanili di Savona Barbara Marozzi – Questa realtà ideata e creata ex novo da un gruppo di ragazzi ha raggiunto un vero successo in questi ultimi anni. Questi ragazzi con la loro caparbietà e passione hanno dato modo di offrire grandi opportunità a tanti giovani artisti non solo della nostra provincia e regione ma di tutta Italia. Siamo fieri di ospitare la finalissima, come siamo fieri di avviare insieme a loro e alla consulta studentesca progetti e collaborazioni in vista anche del prossimo autunno. Ringraziamo VB Factor per essere da sempre talent scout di giovanissime promesse della musica e della danza. Importantissima è la loro presenza sul territorio e il lavoro ormai decennale che svolgono con impegno e dedizione”.

“La consulta studentesca è molto contenta di collaborare con i ragazzi di VB Factor – dice Gabriele Cordì – E’ davvero importante che il nostro gruppo entri in sinergia con le varie realtà associazionistiche del territorio per rilanciare la città e la comunità giovanile. Questa collaborazione non si fermerà oggi ma continuerà nei prossimi mesi e anni, con il Cps Music Festival che si terrà a settembre nella nostra città e con progetti di alternanza scuola lavoro”.

“Siamo entusiasti di sbarcare a Savona per la serata più speciale – dice Simone Rudino, vice presidente di VB Factor – La speranza è quella di bissare le 1200 presenze della scorsa edizione. Si conclude così l’ultimo appuntamento , ma non finiscono qui le novità e saremo pronti per iniziare a lavorare insieme il prossimo anno. A decidere le sorti dei 28 finalisti non sarà solo la giuria competente ma anche il pubblico presente alla fortezza del Priamar. Ogni persona avrà a disposizione un sms telefonico per scegliere i propri preferiti e destinare i voti mediante un’applicazione apposita creata dallo staff della manifestazione”, conclude Simone Rudino.

Il team di Vb Factor invita tutti quanti a non perdere l’occasione e a visitare la pagina Facebook (https://www.facebook.com/vbfactorofficial/) per vedere foto e video della kermesse.