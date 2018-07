A Varazze un torneo di Calciobalilla sotto le stelle a favore di Dynamo Camp

Varazze. Per il terzo anno consecutivo il gruppo Varazze per Dynamo Camp organizza per venerdì 13 luglio 2018 in Piazza Bovani il Torneo di calciobalilla Sotto le Stelle.

Il torneo prevede una sfida junior, aperta a bambini e ragazzi sotto i 12 anni, dalle 18.30 alle 20.30; e una sfida senior a partire dalle ore 21. A bordo campo, in attesa di giocare, si potrà ascoltare musica con “The walkin sweat”, gustare cibo e bevande degli sponsor e per i bambini laboratori con i volontari Dynamo!

L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Dynamo Camp. E’ possibile iscriversi direttamente la sera del torneo. Tuttavia i posti sono limitati, si potranno iscrivere solamente le prime 64 squadre. E’ anche possibile pre-iscriversi presso la gelateria “I Giardini di Marzo” o prenotare il posto comunicandolo ai contatti in locandina. In questo caso però bisogna ricordarsi di confermare la partecipazione prima delle ore 21 del 13 luglio presso il tavolo iscrizioni in piazza.