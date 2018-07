Varazze, scontro tra un’auto e una bici in via Savona: un ferito all’ospedale

Varazze. Se l’è cavata senza conseguenze particolari il ciclista che, questa mattina, è stato urtato da un’auto a Varazze.

L’incidente si è verificato intorno alle 9.45 in via Savona. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Varazze e gli operatori di Savona Soccorso.

Il ciclista per fortuna non ha riportato ferite gravi e perciò è stato trasferito in codice giallo al San Paolo di Savona.