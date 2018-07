Varazze, ripartono le “Cene in Jazz” al “Boma Ristorante Caffè”

Varazze. Giovedì 5 luglio ore 20 inaugura la stagione delle “Happy Dinner Cene in Jazz” al Boma Ristorante Caffè di Varazze con la fantastica voce di Danila Satragno accompagnata al contrabbasso da Dino Cerruti al pianoforte Loris Tarantino e ala batteria Rodolfo Cervetto.

Danila Satragno, cantante jazz italiana, musicista raffinata e ricercata vocal coach. Nella sua biografia si legge che ha collaborato professionalmente con grandi nomi, tra cui Fabrizio De Andrè, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Annalisa Scarrone, Red Canzian, Roby Facchinetti, Biagio Antonacci, Arisa, Giusy Ferreri, Manuel Agnelli e molti altri.

La sua lunga esperienza di vocal coach per professionisti e giovani talenti l’ha portata ad elaborare il metodo vocale care, l’allenamento più amato da cantanti, speakers radiofonici e televisivi per l’efficacia e la rapidità nell’ottenere miglioramenti sulla voce e sull’espressività, che lei stessa insegna in Italia e all’estero. Danila è stata la Vocal coach di X Factor 2017.

Già riconosciuta a livello nazionale come coach dei big della canzone italiana, ha inaugurato la Casa della Musica, a Milano, un luogo di brainstorming per gli artisti dove poter cantare, scrivere, ascoltare, comporre e lavorare insieme.

Una donna instancabile, sempre all’avanguardia, con un amore sconfinato per la musica e, soprattutto, l’insegnamento che Varazze, la Città delle Donne è lieta di ospitare Giovedì 5 luglio per il concerto che farà vibrare Il Boma Ristorante Caffè. Cena alla carta oppure menù degustazione da 30 euro a 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni 019 934530.