Varazze, restyling per l’illuminazione pubblica cittadina

Varazze. “In questo ultimo periodo sono stati diversi gli interventi effettuati sulla pubblica illuminazione comunale mirati soprattutto all’ottenimento dell’efficientamento luminoso e migliorare così la visibilità in diverse zone della città”. La comunicazione arriva dal primo cittadino di Varazze Alessandro Bozzano che aggiunge: “E’ un’azione volta anche al risparmio energetico in quanto la riconversione a Led della pubblica illuminazione è ormai elemento unico ed imprescindibile in tutti i lavori di certa rilevanza”.

“In particolare, per migliorare soprattutto la sicurezza stradale, sono stati sostituiti i corpi illuminanti lungo Via Nocelli, conosciuta anche come Aurelia Bis. Questo intervento, dal valore di 13.000 euro, è mirato in particolare a garantire maggior sicurezza e visibilità soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Tra le altre migliorie effettuate recentemente il potenziamento luminoso di alcune zone residenziali lungo le sponde del Teiro: Via Pizzorno, Via Accinelli e Via Calcagno. Intervento quest’ultimo effettuato in occasione della sistemazione del parcheggio conseguente ai lavori di messa in sicurezza del Rio Garombo. Il totale di questi interventi è stato all’incirca di 22.000 €” aggiungono dal Comune di Varazze.

“Anche i giardini di Via Milano, ai piedi del “grattacielo” sono stati oggetto di riqualificazione ed anche in questo caso la pubblica illuminazione è stata sostituita con nuovi pali a Led. In questi giorni inoltre è in corso di esecuzione la sostituzione dell’illuminazione in vaste zone della passeggiata a mare che terminerà con un lavoro analogo nei giardini di S. Caterina. Intervento questo fondamentale per la riqualificazione della passeggiata che oramai non poteva più sostenere la vecchia illuminazione con globi, tra l’altro, non più adeguati secondo gli indirizzi di riduzione di inquinamento luminoso” proseguono dall’amministrazione comunale.

“Piena soddisfazione per queste opere – commenta il Sindaco Bozzano – soprattutto perché è un vero segnale di come questa Amministrazione stia investendo risorse in ambito turistico non solo negli eventi ma anche nelle infrastrutture. Proprio per portare avanti questa idea, condivisa anche dalle Associazioni di categoria, é allo studio la sostituzione dell’illuminazione sulla Via Aurelia che sarà finanziata in parte dai provenienti dell’imposta di soggiorno”.

“Altri interventi sono ancora in programma – commenta l’Assessore ai lavori pubblici Luigi Pierfederici – quali l’estensione dell’illuminazione nella zona dei Brevei a Cantalupo, attesa da anni e già programmata, oltre a quelli che verranno effettuati nei lavori di riqualificazione delle piazze di Cantalupo, Castagnabuona e Alpicella”

“L’impegno dell’Amministrazione e degli uffici comunali in questo ambito è stato massimo, tante piccole ulteriori migliorie sono state effettuate nel corso di questi anni e altre sono in programma. Cercheremo di portare a termine quanto più possibile non in ultimo l’acquisizione dei punti luce di proprietà di Enel Sole che permetterà il potenziamento e lo sviluppo della rete pubblica” conclude l’assessore Pierfederici.