Varazze regina del turismo: per “Hotelscan” è la quarta meta più desiderata d’Italia

Varazze. Roma, Jesolo, Gaeta e poi Varazze. Il Comune savonese si piazza al quarto posto, immediatamente dietro a mete decisamente rinomate, nella classifica delle destinazioni più desiderate del 2018 per gli italiani. La graduatoria è stata pubblicata da Hotelscan.com, uno dei principali motori di ricerca e comparazione prezzi per hotel e altri tipi di alloggi, creato nel 2012 ed appartenente al gruppo lastminute.com.

Hotelscan.com ha analizzato i suoi dati per trovare le venti città più ricercate dai viaggiatori nei primi sei mesi dell’anno (“sono state prese in esame le ricerche sugli hotel fatte dagli utenti attraverso il sito web, in modo che i risultati ricavati siano reali e non frutto di sondaggi”). Il risultato è che la top 20 è tutta italiana e 11 delle mete più desiderate si trovano concentrate in tre Regioni: Lazio, Liguria e Veneto.

Scorrendo la classifica, quindi, dopo Roma, Jesolo e Gaeta, si trova proprio Varazze che “ha conquistato la quarta posizione e si è attestata come una delle mete più apprezzate della Riviera delle Palme ligure in tutte le stagioni dell’anno grazie al suo clima particolarmente favorevole, alle sue spiagge, alle sue strutture, ai paesaggi e a un calendario ricco di eventi interessanti e di qualità” dicono da Hotelscan.com.

La Liguria vanta anche altre 3 città tra le più desiderate dagli italiani nel 2018: Alassio in nona posizione, Genova in 13esima e Finale Ligure in 19esima.

“E’ un risultato che non può che farci piacere. Sapere che Varazze è al primo posto in Liguria è motivo d’orgoglio, ma anche una spinta a cercare di continuare a migliorare l’offerta turistica” commenta con soddisfazione il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano.