Varazze. Prosegue intensamente, con ottimi risultati, l’azione sul territorio denominata “spiagge sicure” e volta alla ricerca delle situazioni di illegalità con particolare riguardo al commercio illegale.

La Polizia Municipale, su input dell’amministrazione, sta monitorando come dal 2014 a oggi, la passeggiata a mare, le vie cittadine del centro storico ed anche le spiagge. E i risultati attenuti sino ad ora parlano di 54 sequestri amministrativi attuati nel 2017 e di 56 sequestri nell’anno 2018, da gennaio ad oggi.

Unitamente a ciò si è provveduto anche a comunicare all’autorità giudiziaria competente i reati specifici nonché alcuni casi di resistenza a pubblico ufficiale e, un caso di lesioni.

Affermano il sindaco Alessandro Bozzano e il consigliere delegato Ambrogio Giusto: “L’intenso lavoro volto alla ristrutturazione del Comando della Polizia Locale con i nuovi ingressi a livello apicale, e non solo, hanno consentito i giusti stimoli per poter utilmente presidiare il territorio con ritorni di risultati importanti ed in questo caso anche significativi. Occorre pertanto mantenere il livello di attenzione alto proprio per garantire sicurezza e legalità all’intera comunità”.