Varazze, forzano un posto di blocco: fermati e arrestati dopo folle inseguimento tra Aurelia e A10

Varazze. Prima hanno forzato un posto di blocco che i carabinieri della stazione di Varazze avevano allestito sulla via Aurelia, all’altezza del porto turistico, e poi hanno costretto i militari ad un inseguimento da film per le vie cittadine, passando anche per Celle Ligure, che si è poi concluso in autostrada. Per questo motivo, una volta bloccati, due uomini, A.M., 44 anni di Mortara, e M.I., di 53, di Milano, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale (all’autista sono state contestate anche diverse violazioni del codice della strada).

Il movimentato episodio è avvenuto intorno alle 10 quando gli uomini dell’Arma, impegnati in un servizio mirato al contrasto dei furti, hanno intimato l’alt alla Ford Focus sulla quale viaggiavano i due lombardi. Il conducente dell’auto però, anziché fermarsi, ha accelerato creando una situazione di pericolo per i militari che a quel punto sono saliti in macchina e sono partiti all’inseguimento.

Dopo una lunga fuga sulla via Aurelia tra Varazze e Celle e l’ingresso in A10, in direzione Genova, i due sono stati bloccati a circa cinque chilometri dal casello autostradale di Varazze, direzione Genova. Per A.M. e M.I., che al momento sono detenuti nelle camere di sicurezza della caserma di Savona, sono quindi scattate le manette per resistenza e, domani mattina, sarano processati per direttissima in tribunale.

Nel frattempo da parte dei carabinieri sono in corso accertamenti per identificare i colpevoli dei recenti furti avvenuti nei comuni rivieraschi tra Varazze e Albisola.