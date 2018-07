Varazze, coppia arrestata dopo un folle inseguimento tra Aurelia e A10: patteggiano

Varazze. Domenica erano finiti in manette per resistenza dopo aver forzato un posto di blocco ed essersi resi protagonisti di una folle fuga in auto tra la via Aurelia e l’A10 dove, dopo un lungo inseguimento, i carabinieri erano riusciti a fermarli. Per quell’episodio, ieri mattina, una coppia residente in Lombardia, Andrea Montalbano, 44 anni, di Mortara, e Morena Ielasi, di 53, di Milano, sono stati processati per direttissima in tribunale ed hanno patteggiato.

Davanti al giudice i due si sono giustificati spiegando di non essersi fermati all’alt dei militari perché l’uomo era senza patente: “Sono andato nel panico, pensavo mi sequestrassero l’auto e quindi siamo scappati” avrebbe detto in aula. Di qui la decisione di fuggire a tutta velocità (i carabinieri hanno sottolineato che il loro comportamento ha messo in pericolo l’incolumità di pedoni e altri automobilisti) ed anche quella di scambiarsi al posto di guida: quando la vettura è stata fermata in A10, infatti, al volante c’era la donna, ma all’inizio della fuga il conducente era l’uomo.

Nell’auto i carabinieri hanno trovato degli arnesi da scasso: secondo gli inquirenti questo sarebbe stato il motivo che ha spinto la coppia a scappare (anche se l’uomo ha giustificato il possesso degli attrezzi con la necessità di sistemare alcune parti elettriche della vettura). Alla fine Montalbano ha patteggiato un anno e dieci giorni di reclusione, mentre Morena Ielasi ha patteggiato sette mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha anche disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel Comune di Mortara e quello di presentazione in caserma.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Varazze, la coppia, che viaggiava su una Ford Focus, aveva forzato un posto di blocco allestito sulla via Aurelia, all’altezza del porto turistico, costringendo i militari ad un inseguimento da film per le vie cittadine, passando anche per Celle Ligure, che si era poi concluso in autostrada.