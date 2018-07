Varazze, Azione Popolare analizza i dati sul turismo: “Un disastro: nei primi cinque mesi del 2018 calo di 11,71%”

Varazze. “Un disastro annunciato”. Così l’associazione “Azione popolare” di Varazze commenta i frutti delle scelte politiche turistiche messe in atto dall’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Bozzano.

Secondo i rappresentanti dell’associazioni proprio tali “scelte sbagliate sulle politiche turistiche e il sostanziale degrado a cui l’amministrazione Bozzano ha condannato la città di Varazze, presentano il conto. I numeri delle presenze turistiche nei primi cinque mesi del 2018, parlano da soli: Varazze ha registrato un calo pesantissimo (che vale milioni di euro), di oltre l’11 per cento, di gran lunga il comune turistico che più di tutti gli altri denuncia un andamento fortemente negativo”.

“A fronte di un calo del 3,24 per cento a livello provinciale e un calo sensibile per Alassio con un – 5,67 per cento, Loano registra un contenuto -1,3 per cento (il meteo primaverile non è stato favorevole in Liguria). Spicca invece, Finale Ligure, con un +4,55 per cento capace evidentemente di cogliere i vantaggi di scelte perseguite da due decenni, per un turismo non solo estivo che ha sempre più notorietà e appeal”.

“Purtroppo, il dato più pesante è proprio quello della nostra città, che continua una decrescita del peso turistico costante, nonostante l’imbarazzante azione di annunci e proclami, incentrati anche su successi turistici che nessuno ha visto. Alla fine, i nodi arrivano al pettine e occorre scontrarsi non più con le auto proclamazioni, ma con i numeri: Varazze registra un pesantissimo -11,71 per cento, dato drammatico. In numeri significa circa 5,5 milioni di euro in meno di fatturato sul territorio della sola Varazze”.

“Questi dati vengono, per altro, dopo l’autentico crollo delle presenze degli stranieri registrato nel 2017 nella cittadina, turisti stranieri da sempre i più attenti alla qualità dell’offerta turistica e più veloci a fare scelte diverse se non soddisfatti”.

“Da molto tempo Azione Popolare ha sottolineato, anche nel convegno tenutosi la scorsa primavera, come le scelte di offerta turistica e il contesto generale fondamentalmente degradato in qualità e servizi, stiano riducendo la presenze turistiche nella nostra città. Azione Popolare è da tempo impegnata nel definire le condizioni affinché la città possa finalmente, tornare a fare scelte serie, concrete, puntuali, con una capacità di pianificare e di dialogare con tutte le forze della città, situazione di fatto impossibile per un’amministrazione come quella in carica, che risulta sempre più isolata e inconcludente”.