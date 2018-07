Vado Tank Cleaning fa il bilancio del primo anno di attività: “Posti di lavoro e attenzione all’ambiente”

Vado Ligure. Ad un anno esatto dall’avvio attività, in questi giorni la “Vado Tank Cleaning” ha superato tutti i controlli eseguiti dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Arpal).

I valori rilevati in atmosfera, ma anche sulle acque reflue, sono circa “un decimo di quelli massimi ammessi dalle normative. Nessuna infrazione è stata rilevata neanche sulla gestione dei rifiuti. Un risultato importante perché conferma l’impegno e l’attenzione all’ambiente dalla Vado Tank Cleaning, intrapreso per migliorare e mettere in sicurezza un sito italiano, così importante a livello industriale”.

Una azienda 4.0 “fortemente tecnologica ma che non dimentica la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente circostante”.

Il presidente Alberto Marenzana sottolinea che questi risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno di tutti suoi collaboratori ben coordinati dai propri manager Anna Belcastro e Marco Serravalle: “La passione e la dedizione sono gli elementi fondamentali che hanno portato la nostra giovane azienda ad avere ora 15 dipendenti, siamo riusciti a dare una opportunità a chi aveva perso il lavoro – ha sottolineato Marenzana – la nostra mission è stata il recupero di un’area industriale dismessa, in una zona fortemente penalizzata creando nuovi posti di lavoro”.

Il presidente ha poi concluso: “Abbiamo impiantato un’attività al servizio dell’ambiente, sollevando l’asticella del livello qualitativo dei servizi offerti, della salute dei lavoratori e della comunità locale. Un ringraziamento va alle autorità che ci hanno sempre supportato, tutto questo potrà essere un volano per crescere, ancora, insieme.”