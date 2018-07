Vado L. Una serata di calcio e divertimento per ricordare un’amica che non c’è più. Domani sera a Vado Ligure torna il “Memorial Nadia Colangelo”, il torneo di calcio a 5 femminile dedicato alla giocatrice del Vado F.C. scomparsa in un tragico incidente stradale, arrivato alla sua quita edizione.

Come nelle precedenti edizioni, lo “stupido torneo” (battezzato così per ricordare il nomignolo, “stupido purtier”, con cui Nadia veniva chiamata dalle compagne) si giocherà nel complesso sportivo “Dagnino” di Vado dove, tra l’altro, c’è il campo a 7 che la società ha intitolato proprio a lei.

A fare da contorno alle partite (le squadre iscritte al torneo sono dieci) ci saranno tanta musica e divertimento per tutta la sera. Il fischio d’inizio della prima sfida (che vedrà in campo due formazioni con alcune ex compagne di Nadia) è previsto alle 20. Come da tradizione, prima dell’inizio del torneo, sul campo che porta il suo nome si terrà una cerimonia simbolica per salutare Nadia.

Per chi parteciperà alla serata sono garantiti musica, divertimento e la possibilità di mangiare e bere direttamente al campo, ma soprattutto di trascorrere una nottata giocando a calcio per dedicare gol, assist e sorrisi a Nadia.

“Ci teniamo a ringraziare veramente di cuore chi ci ha aiutato e sostenuto nel realizzare questo evento per ricordare Nadia (il cui ricavato, al netto delle spese, viene interamente devoluto in beneficenza): Mimmo e Betta del ‘Club’ del campo Dagnino, Infineum Italia, Decathlon, Noberasco, BeeBad, il Ristorante Gemma, il Vado F.C. e gli allenatori del settore giovanile capitanati dal responsabile Giancarlo Bossolino” il messaggio delle amiche di Nadia che si occupano di organizzare il torneo.