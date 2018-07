Vado Ligure, operaio cade dalle scale al porto e si ferisce: trasportato in ospedale

Vado Ligure. Brutto incidente sul lavoro, intorno alle 15, a Vado Ligure e più precisamente al porto. Un operaio, per cause ancora in via di accertamento è scivolato, cadendo malamente da una scalinata e rimediato ferite e contusioni.

Tempestiva la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militi della croce rossa di Vado Ligure e il personale del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ferito sul posto, hanno optato per il trasporto all’ospedale San Paolo di Savona.

Le condizioni dell’uomo, secondo le prime informazioni raccolte, non apporrebbero gravi.