Urbe, riaperto il ponte in località La Martina

Urbe. È stato riaperto ieri pomeriggio, dopo due giorni di chiusura, il ponte in località La Martina in comune di Urbe.

“Il ponte a partire dalla fine del 2017 era stato oggetto delle verifiche di agibilità imposte dalla direttiva ministeriale sulla sicurezza dei ponti: il risultato delle indagini aveva messo in luce alcune criticità statiche del ponte – ricorda il consigliere provinciale Luana Isella – La Provincia di Savona si era attivata con risorse proprie a mettere in sicurezza l’infrastruttura anche perché, in caso di chiusura del ponte, Urbe si sarebbe trovata isolata per i collegamenti”.

I lavori erano iniziati a fine anno poi interrotti per le condizioni meteo e ripartiti durante l’estate. Ieri i lavori strutturali si sono conclusi: “Permarrà il senso unico alternato per ancora 15 giorni – spiega Isella – durante i quali si opereranno i lavori di completamento”.

“Un gran risultato portato avanti dalla Provincia malgrado le condizioni economiche in cui permane l’ente – rileva – La speranza è che il nuovo governo, vista l’importanza che l’ente ha per i territori, attui le proposte di legge per il ritorno delle Province ad enti di primo livello con le adeguate coperture finanziarie”.