Undici chilometri tra sentieri e scalinate con vista sull’isola: domenica il Berg Island Night Trail

Bergeggi. Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica 8 luglio alle ore 19 a Bergeggi, piccolo comune marittimo del Savonese immerso nella Riviera delle Palme ed incastonato tra la Riserva Naturale Regionale e l’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi, si svolgerà la quarta edizione del Berg Island Night Trail, organizzato dal Berg Team.

Una gara a metà tra urban trail e trail running, tra il mare e la macchia mediterranea dei Comuni di Bergeggi e Spotorno, perennemente immersi nella natura rigogliosa del Percorso botanico Vita e della sughereta Natta. L’obiettivo è superare i 99 partecipanti della seconda edizione, tenutasi nel luglio 2016. Un risultato alla portata, dato che gli iscritti sono già 31.

Quello del Berg Island Night Trail è un percorso misto di 11 chilometri con un dislivello positivo di 700 metri, per metà urban trail perché si corre tra i vicoli acciottolati, i caruggi, le scale e le stradine asfaltate del paese, e per metà trail vero e proprio perché il resto del percorso si sviluppa su single track caratterizzati da scalinate di pietra, terra, sassi ed erba, salite impegnative e discese ripide, il tutto immersi in un ambiente naturale unico e per lo più incontaminato, costantemente affacciato sull’Isola di Sant’Eugenio.

Una salita impegnativa, la discesa intervallata a qualche strappetto, una salita più lieve e poi la discesa finale è, a grandi linee, la traccia altimetrica del Berg Island Night Trail che, dopo una partenza da piazza XX Settembre, nel centro del Comune di Bergeggi, comincerà a salire lungo stradine asfaltate, prima di immergersi nella sughereta Natta, il bosco di querce da sughero di maggior estensione nella Liguria centro-occidentale. Tra case e vigneti si raggiungerà quota 428 metri sul livello del mare, l’altezza maggiore toccata dalla gara: da qui inizierà una lunga discesa che vedrà gli atleti proseguire fino al mare, sull’Aurelia.

I podisti, dopo un breve tratto pianeggiante di asfalto, si immergeranno sul sentiero vita del Merello e da via degli Ulivi e via Faggi giungeranno in piazza XXV Settembre, luogo del’arrivo, dove si svolgerà la festa post gara, non un semplice pasta party, ma una vera e propria cena composta da primo, secondo, contorno, dolce ed acqua che saranno offerti dall’organizzazione a tutti gli atleti.

Gli accompagnatori, i curiosi e gli amici, se vorranno, potranno partecipare alla festa, cenando alla sagra a prezzo popolare. Le iscrizioni apriranno alle ore 16,30. Il pasta party avrà inizio alle 19,30. Dalle ore 20 ci sarà il concerto di Nicole Magolie, intervallato dalle premiazioni.