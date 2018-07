Under 17, otto squadre per il titolo: la Rari Nantes Savona debutta contro il Bogliasco

Savona. Prenderà il via oggi pomeriggio a Genova, nella piscina di Albaro, la finale del campionato nazionale Under 17 A. La Carisa Rari Nantes Savona è stata inserita nel girone 2 insieme a Roma Nuoto, Canottieri Napoli e Bogliasco Bene. Il girone 1 è composto da Genova Quinto, Posillipo, AN Brescia e Campolongo Hospital Palermo.

La formazione della Rari Nantes Savona, guidata dall’allenatore Federico Mistrangelo, è formata da Nicolò Da Rold, Andrea Grossi, Gabriele Magliano, Luca Zunino, Giorgio Boggiano, Andrea Patchaliev, Gianluca Ghillino, Paolo Giovanetti, Simone Bertino, Pietro Ricci, Filippo Taramasco, Alessio Caldieri, Francesco Pellegrino, Sebastiano Natali, Nicolò Savarese, Nicholas Marano, Matteo Atzori.

Di seguito il calendario degli incontri.

Mercoledì 11 luglio

ore 16,00 Genova Quinto – CN Posillipo

ore 17,15 AN Brescia – RN Salerno

ore 18,45 Roma Nuoto – CC Napoli

ore 20,00 RN Savona – Bogliasco Bene

Giovedì 12 luglio

ore 9,00 RN Salerno – Genova Quinto

ore 10,15 CN Posillipo – AN Brescia

ore 11,30 Bogliasco Bene – Roma Nuoto

ore 12,45 CC Napoli – RN Savona

ore 16,00 RN Salerno – CN Posillipo

ore 17,15 AN Brescia – Genova Quinto

ore 18,30 Bogliasco Bene – CC Napoli

ore 19,45 RN Savona – Roma Nuoto

Venerdì 13 luglio

ore 10,30 quarto di finale 1 (2^ girone 1 – 3^ girone 2)

ore 11,45 quarto di finale 2 (2ª girone 2 – 3ª girone 1)

ore 16,00 semifinale 1 (Perdente QF1 – 4ª classificata girone 1)

ore 17,15 semifinale 2 (Perdente QF2 – 4ª classificata girone 2)

ore 18,30 semifinale 3 (1ª classificata girone 2 – Vincente QF1)

ore 19,45 semifinale 4 (1ª classificata girone 1 – Vincente QF2)

Sabato 14 luglio

ore 9,00 finale 7°/8° posto (Perdente SF1 – Perdente SF2)

ore 10,15 finale 5°/6° posto (Vincente SF1 – Vincente SF2)

ore 11,30 finale 3°/4° posto (Perdente SF3 – Perdente SF4)

ore 12,45 finale 1°/2° posto (Vincente SF3 – Vincente SF4)