Under 17: la Rari Nantes Savona approda in finale

Savona. Continua il sogno della Carisa Rari Nantes Savona, impegnata nella fase finale del campionato nazionale Under 17 A in svolgimento nella piscina di Albaro a Genova.

Ieri sera, nell’incontro di semifinale, i biancorossi allenati da Federico Mistrangelo hanno battuto il Quinto con un perentorio 6 a 3, conquistando l’accesso alla finale.

Quest’oggi i savonesi scenderanno in vasca alle ore 12,45 per affrontare il Posillipo, che si è qualificato battendo 10 a 8 il Salerno dopo i tiri di rigore, in un incontro secco che vale la conquista del titolo italiano di categoria.

Il tabellino della semifinale tutta ligure:

Carisa Rari Nantes Savona – Genova Quinto B&B Assicurazioni 6-3

(Parziali: 4-1, 1-0, 0-0, 1-2)

Carisa Rari Nantes Savona: Da Rold, Grossi 3, Magliano, Zunino, Boggiano, Patchaliev, Ghillino 1, Giovanetti, Bertino, Ricci, F. Taramasco 2, Caldieri, Marano. All. Mistrangelo.

Genova Quinto B&B Assicurazioni: Calabresi, Tacchella 2, Salvarezza, Villa, Gilardo, Corrado, Navone, Villari, De Micheli, Pensa, Baldineti 1, Cognatti, Noli. All. Luccianti.

Arbitri: Carmignani e Severo. Giudice arbitro: Tedeschi.

Note. Superiorità numeriche: Savona 0 su 2, Genova Quinto 1 su 9. Usciti per limite falli: nessuno. Nel quarto tempo sono stati espulsi per proteste gli accompagnatori Sanguineti (Savona) e Villa (Quinto).

Nelle semifinali per il 5°/8° posto vittorie del Bogliasco Bene sull’AN Brescia per 10-9 e della CC Napoli sulla Roma Nuoto per 10-6.