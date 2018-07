Under 17, grande gioia per la Rari Nantes Savona: campione d’Italia

Savona. Il sogno è diventato realtà. La Carisa Rari Nantes Savona è campione d’Italia 2018. I biancorossi di Federico Mistrangelo hanno battuto, ieri sera, il CN Posillipo per 6 a 5 al termine di una giornata incredibile. Una sorta di rivincita per i biancorossi, che due anni fa, tra gli Under 15, persero la finale contro i napoletani.

Prima il ricorso presentato dal Salerno per la semifinale di venerdì sera con il Posillipo, poi la decisione in comune delle due società di rigiocare, nel primo pomeriggio, l’incontro che avrebbe deciso l’avversario che avrebbe affrontato la Rari in serata.

Nella gara di venerdì, infatti, il rossoverde Iodice aveva preso parte alla sequenza dei rigori pur essendo uscito per limite di falli durante la partita. I napoletani avevano vinto per 10-8. Ieri si sono ripetuti, battendo i salernitani per 9-6 nei tempi regolamentari.

Un accumulo di emozioni non indifferente che i giovani savonesi hanno però saputo gestire al meglio, come spiega l’allenatore Federico Mistrangelo, al suo primo titolo conquistato da tecnico: “Sono orgoglioso di questo gruppo che, nonostante gli infortuni e le defezioni, non ha mai mollato ed ha meritato questa vittoria“.

A coronare la giornata è arrivata anche la vittoria personale del numero uno biancorosso, Nicolò Da Rold, giudicato dai tecnici presenti alla finale il miglior portiere del torneo.

La formazione della Rari Nantes Savona era formata da Nicolò Da Rold, Andrea Grossi, Gabriele Magliano, Luca Zunino, Giorgio Boggiano, Andrea Patchaliev, Gianluca Ghillino, Paolo Giovanetti, Simone Bertino, Pietro Ricci, Filippo Taramasco, Alessio Caldieri, Francesco Pellegrino, Sebastiano Natali, Nicolò Savarese, Nicholas Marano, Matteo Atzori. I biancorossi hanno vinto tutte e cinque le partite disputate nella final eight giocata a Genova, dimostrando di meritare il titolo.

Il tabellino della finale:

Carisa Rari Nantes Savona – CN Posillipo 6-5

(Parziali: 1-1, 2-1, 2-1, 1-2)

Carisa Rari Nantes Savona: Da Rold, Grossi 1, Magliano, Zunino, Boggiano, Patchaliev, Ghillino 3, Giovanetti, Bertino 1, Ricci, F. Taramasco, Caldieri 1, Pellegrino. All. F. Mistrangelo.

CN Posillipo: Pezzullo, Iodice 1, Silipo, Pane, Orlandino, Franco, P. Parrella, Silvestri, Santangelo, Ricci 2, Napolitano, J. Parrella 2, Damiano. All. G. Mattiello.

Arbitri: Carmignani e Severo. Giudice arbitro: Tedeschi.

Note. Superiorità numeriche: Savona 3 su 6, Posillipo 1 su 6. Usciti per limite falli: nessuno. A 29” dalla fine del secondo tempo è stato ammonito per proteste Mistrangelo. A 2’34” dalla fine del quarto tempo è stato espulso per gioco aggressivo J. Parrella.

Terzo posto per il Genova Quinto, quarta la Rari Nantes Salerno, quinto il Bogliasco, sesta la Canottieri Napoli, settimo il Brescia, ottava la Roma Nuoto.