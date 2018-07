Under 15: avanti Rari Nantes Savona e Roma Vis Nova

Savona. Questa mattina si è giocata nella piscina comunale Zanelli di Savona la seconda giornata del girone dei quarti di finale del campionato Under 15.

Nel primo incontro della giornata la Carisa Rari Nantes Savona ha battuto il Varese Olona Nuoto con il punteggio di 10 a 3. Nel secondo match la Roma Vis Nova ha avuto la meglio sul Plebiscito Padova per 11 a 2.

Rari Nantes Savona e Roma Vis Nova, che condividono il primo posto con 6 punti e sono entrambe qualificate alle semifinali, si affronteranno alle ore 16,30 di oggi. Alle 17,45 si scontreranno Varese Olona Nuoto e Plebiscito Padova, che sono ancora a quota 0 punti.

Di seguito i tabellini delle partite.

Varese Olona Nuoto – Rari Nantes Savona 3-10

(Parziali: 1-2, 1-3, 0-2, 1-3)

Varese Olona Nuoto: Pozzi, Sonzini, Caretti, Fioravazzi, Brusa, Oleotti Ferrari 1, Gasberti, Riefoli, Robecchi 2, Fernandez Arguelles, De Michele, Panerini. All. Ivan Tedeschi.

Rari Nantes Savona: Peri, Amato, Bragantini, Recagno 2, Davini, Zunino 5, Urbinati, Taramasco N. 1, Di Murro 1, Maricone, Nuzzo 1, Galleano, Valenza, Cora, Felline. All. Alexandar Patchaliev.

Arbitro: Pasquale Rogondino (Genova). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Varese Olona 0 su 1, Savona 1 su 4 più 1 rigore fallito. Usciti per limite di falli: nessuno. A 5’42” dalla fine del terzo tempo espulso per proteste Crespi, accompagnatore del Varese. A 3’42” dalla fine del terzo tempo ammonito per proteste l’allenatore Tedeschi.

Plebiscito Padova – Roma Vis Nova 2-11

(Parziali: 1-2, 1-3, 0-3, 0-3)

Plebiscito Padova: Barnaba, Varrati, Biasutti 1, Forese, Marotto, Baldassa 1, Daniele, Poletto, Savona, Facco, Furlan, Pisani, Agnoletto, Leoni. All. Jacopo Barbato.

Roma Vis Nova: Piccionetti, Martinelli 1, Provenziani 1, Barchiesi 1, Di Mario, Verde 1, Russo, Ruzzante, Consoli, Bernoni 1, Agnolet 1, Pierdominici 5, Peluso, Carchedi, Benedetti. All. Daniele Ruffelli.

Arbitro: Alessandro Cavallini (Avegno). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Padova 1 su 7, Roma 3 su 7 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite di falli: Forese a 2’14″ dalla fine del terzo tempo. A 4’16” dalla fine del terzo tempo espulso per proteste Biasutti.