Pontinvrea. Lunedì 30 luglio andrà in scena la seconda edizione del Pontinvrea Freestyle Show, un evento dedicato ai più giovani e alle famiglie che si aprirà alle ore 10 e andrà avanti sino alle 23 con la possibilità di pranzare allo Chalet delle Feste dove cucineranno i volontari PonteSini.

La manifestazione, denominata anche Sport Action Day, è organizzata dall A.PS Vaze Free time e Vanni Fmx con il patrocinio del Comune di Pontinvrea. Gli organizzatori Vanni Oddera e Marco D’Aliesio spiegano che la manifestazione ha due importanti obbiettivi: “Il primo è quello di far interagire tramite lo Sport ragazzi disabili e non, mentre il secondo è quello di promuovere il territorio di Pontinvrea ed i suoi centri sportivi, fiore all’occhiello per un Comune così piccolo”.

“Le attività proposte saranno circa una quindicina: pumptruck per biciclette, Beach Volley, Equitazione, Scuola Calcio, tiro a Segno, Falconeria, Palla Pugno, Tamburello, piscina, Krav Maga anti bullismo, Pet Terapy ed Agility Dog, Tennis e dimostrazione di Protezione Civile con i Volontari della P. C Varazze. Diverse le associazioni sportive e non che parteciperanno alla manifestazione con i propri istruttori e volontari, il Varazze Calcio, il Varazze Celle Volley, Grigio Team, Garage77, Train2be, CSI Pontinvrea, Proloco Pontinvrea, Protezione Civile Varazze, Land Wild Zone, Pista Go Kart Pontinvrea, Lifelimousine” spiegano gli organizzatori.

Dalle 10 alle 16 i bambini divisi in gruppi ed assegnati agli accompagnatori e istruttori potranno provare tutte le attività, dalle ore 17 andrà in scena la Mototerapia del Team Daboot e seguiranno altri due show serali (uno alle 19 e uno alle 22) da non perdere. Sarà possibile sia a pranzo che a cena usufruire del servizio presso la Proloco nell’area Show o nei locali adiacenti alla Piazza, si ricorda che la manifestazione è completamente gratuita, dopo la presenza di Guido Meda la passata stagione anche quest’anno saranno presenti ospiti a sorpresa!” conclude Vanni Oddera.