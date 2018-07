Un fiume colorato pronto ad inondare Alassio con la Festa dei Colori

Alassio. Sono la “Foresta incantata”per i bianchi, “Sambarasce” per i gialli, “Le quattro stagioni” per i viola, “L’alba del mondo” per gli arancioni, “Blu garden” per i blu, “La musica” per i rossi e “La leggenda di Adelasia e Aleramo” per i verdi i temi dei sette colori della sesta edizione della Festa dei Colori di Alassio.

L’appuntamento è per il 12 luglio, giovedì sera dalle 20.30. La partenza è da piazza Partigiani poi, colore per colore i gruppi muoveranno verso via Gramsci e attraverso via Gazzelli raggiungeranno via Marconi e poi corso Dante, sfilando sotto lo giuria che assisterà dai giardini di piazza della Libertà, di fronte all’ingresso della sede del comune. Da qui la grande sfilata percorrerà passeggiata Grollero per raggiungere via Cavour, passerà su corso Dante, quindi raggiungerà via Marconi e via Pascoli per tornare in piazza Partigiani, con un secondo passaggio davanti alla giuria.

Una giuria davvero qualificata e composta da differenti professionalità ed esperienze: il cantante Memo Remigi, il giornalista Gianni Vasino, la conduttrice radiofonica Luisella Berrino, il cantante Franco Fasano e la giornalista Ilaria Chionetti Pininfarina.

La formula è semplice: ogni quartiere, come vuole la tradizione, è contraddistinto da un colore diverso, pronto alla grande sfilata in maschera che per una notte farà divertire turisti e residenti. Tutti possono prendervi parte: una rapida occhiata alla mappa per scoprire il proprio colore e rivolgersi al relativo quartier generale – ogni quartiere ha il suo info point – per ritirare il kit base e vivere la festa come protagonista.

La macchina organizzativa curata da “Vivalassionewgeneration” insieme al Comune di Alassio e alla Regione Liguria si è messa in moto da tempo e giorno dopo giorno la città si sta “vestendo” a festa, per rendere ancora più coinvolgente la parata che si muoverà dalla centralissima piazza Partigiani con animazione e dj. Decorazioni a tema, piccoli eventi preparatori, vetrine: tutto parla della Festa dei Colori.

Saranno Marco Dottore e Luca Galtieri, della Eccoci Eventi ad animare l’intera manifestazione, accompagnando la sfilata e, in chiusura sul palco di piazza Partigiani annunciando il vincitore della nuova edizione.

Anche la polizia municipale si sta organizzando per gestire i flussi della sfilata e del traffico. Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 luglio verrà momentaneamente interrotta la viabilità veicolare in corso Dante per consentire l’installazione delle americane nella zona di fronte alla giuria. Dalle 20 sarà invece chiusa la circolazione veicolare in via Marconi per la sistemazione dei carri nel tratto compreso tra via Privata Marconi e via Gibb.

Nel corso della sfilata sarà ovviamente chiusa la circolazione in tutto il tratto interessato (via Gramsci, via Gazzelli, via Marconi, corso Dante, via Torino, passeggiata Grollero, via Cavour, corso Dante, via Marconi, via Pascoli).

Ecco gli ulteriori divieti temporanei: dalle 8 alle 24 divieto di sosta in piazza della Libertà lato levante; dalle 14 alle 24 divieto di sosta in piazza della Libertà lato ponente; dalle 16 alle 24 divieto di sosta tra via Marconi e via Gibb e in corso Dante da via Gibb a via Cavour; dalle 18 alle 24 divieto di sosta in piazza Partigiani.