Pietra Ligure. Operazione congiunta questa mattina da parte della Polizia Municipale di Pietra Ligure e dei Carabinieri che hanno identificato una trentina di giovani provenienti dal torinese in grave stato di ebrezza e alterati, probabilmente anche da uso di sostanze stupefacenti.

Il gruppo di ragazzi, durante la notte e alle prime luci dell’alba, secondo quanto accertato dai militari hanno causato disordini e danneggiamenti al patrimonio nella zona centrale della città, molestando anche i turisti venuti a godersi le spiagge del litorale pietrese.

Foto 2 di 2



Le forze dell’ordine hanno poi ispezionato gli effetti personali dei ragazzi alla ricerca di sostanze stupefacenti. Tutti saranno sanzionati per ubriachezza molesta ed altre violazioni ad ordinanze e regolamenti comunali.

“La giornata di oggi è vista come l’inizio delle ferie agostane e il personale della Polizia Municipale locale è impegnata oltremodo a verificare il rispetto, l’osservanza e le regole del buon vivere civile in uno spettro orario che include anche le ore serali. Durante il controllo sulle spiagge sono stati controllati anche numerosi cittadini stranieri per la vendita abusiva di merce contraffatta e sequestrata la mercanzia messa in vendita. I controlli congiunti delle forze dell’ordine mi auguro che possano garantire la sicurezza delle ferie dei nostri ospiti” il commento del sindaco Dario Valeriani.