Savona. “Tutto risolto”. Due semplici parole, ma inequivocabili: tra Ilaria Caprioglio e Giovanni Toti è ritornato il sereno. Lo aveva annunciato il presidente della Regione sabato a Varazze, durante la presentazione di “Una Liguria sopra le righe”, lo ha ribadito oggi il sindaco di Savona: prima ancora che con le parole, con la propria presenza a “Vivaio Liguria”, la convention degli “arancioni” indetta proprio da Toti.

A lungo si era parlato di una frattura tra i due, dovuta alla “voglia di rimpasto” del sindaco non condivisa da Toti (Caprioglio desiderava da tempo silurare Barbara Marozzi che, però, era blindata dal governatore). E la presenza del primo cittadino savonese a Roma all’incontro degli amministratori di Forza Italia indetto da Berlusconi era parsa a qualcuno la conferma della decisione di Caprioglio di schierarsi con il partito “ufficiale” nella partita che vede molti forzisti guardare con sospetto al movimento “arancione” di Toti.

Oggi, invece, Caprioglio era regolarmente al Teatro della Gioventù a rispondere presente all’adunata del presidente ligure. Gli attriti tra i due, giura, sono acqua passata: “Sono scontri che nascono dalla dialettica. E’ fondamentale: noi amministriamo i territori e quindi portiamo anche le loro criticità e le problematiche, e su questo talvolta ci scontriamo. L’importante però è che se ne parli e che poi si trovi un punto di accordo. Oggi sono qua per portare la mia esperienza di due anni di amministrazione, in un Comune difficile come Savona che è in predissesto. Un impegno grande che stiamo portando avanti con estrema coscienza e con grande passione”.

Caprioglio schiva le domande puramente politiche: “In quale partito o movimento mi riconosco oggi? In questo momento mi riconosco nella coalizione del centrodestra. Si è parlato della mia presenza a Roma all’assemblea di Forza Italia, ma ricordo che sono stata ospite anche di Meloni a Roma e Salvini a Firenze… io faccio parte in questo momento della grande coalizione del centrodestra, che sta continuando a vincere in Liguria. E’ un modello che dobbiamo portare avanti, unito e coeso. Gli screzi e le frizioni ci stanno ma vanno poi ricomposte, e sono alla base di una sana dialettica dove i comandi non arrivano dall’alto, ma si parla tutti insieme trovando la soluzione migliore per i cittadini, perchè noi siamo al loro servizio”.

Qualche scoria dei contrasti degli ultimi tempi, comunque, deve essere rimasta. Perchè quando si insiste chiedendole se si riconosce nel “Vivaio Liguria” e negli arancioni, Caprioglio messa alle strette decide di non rispondere con quel fatidico “sì” che metterebbe a tacere ogni discussione. Sceglie al contrario di smarcarsi: “Io oggi vengo a portare l’esperienza come amministratore a un pubblico dove ci sono tanti cittadini che vogliono capire come amministriamo, se lo facciamo bene e se stiamo mantenendo fede alle promesse elettorali”. Un dribbling in piena regola, insomma.

Perchè Caprioglio, ancora una volta, preferisce presentarsi come amministratore anzichè come politico: “Per il momento sono un sindaco, perché le assicuro che amministrare una città come Savona toglie il tempo a tutto. E’ fondamentale dedicarsi. Io entro in Comune alle 8 del mattino e alle 20 non ho ancora finito…“.