Turismo, torna il video contest per raccontare #lamialiguria

Regione. Torna, a due anni di distanza dall’ultima edizione, il concorso dedicato ai videomaker per raccontare la Liguria, i suoi luoghi e le sue bellezze, la straordinaria offerta turistica disponibile da Sarzana a Ventimiglia.

Il nuovo contest è alla ricerca di video che sappiano mettere in mostra come la Liguria sia una terra aperta al futuro, all’innovazione, ai giovani, ma anche come questi elementi si colleghino con la ricca e profonda tradizione di questa terra.

Il concorso prende il via oggi sulla piattaforma di Zooppa, leader nella produzione di contenuti user-generated. A disposizione un budget di 15 mila euro con cui verranno premiati i 5 migliori video. Per partecipare c’è tempo fino alle 15 del 3 ottobre prossimo. I video dovranno avere una durata massima di 60 secondi. I video vincitori saranno utilizzati sui canali digitali di Agenzia In Liguria e Regione Liguria e potranno essere proiettati in occasione di fiere ed eventi di settore.

Il video contest giunge quest’anno alla terza edizione e ha sempre attirato videomaker di grande abilità che hanno prodotto lavori di alto livello: il video vincitore dell’ultima edizione è stato utilizzato per la campagna di promozione della Liguria durante il Festival di Sanremo 2017, ottenendo un risalto internazionale.

Maggiori informazioni qui.