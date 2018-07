Regione. È partita ufficialmente lunedì scorso la campagna dell’estate 2018 “Una Liguria sopra le righe”, voluta da Regione Liguria: in questi giorni nei 78 Comuni aderenti si susseguono inaugurazioni ed eventi per lanciare i propri percorsi. Tutti gli eventi sono segnalati sul sito www.lamialiguria.it, dove si possono scoprire tutte le tremila “tappe” dell’#orgoglioliguria: chilometri e chilometri di vernice colorata e circa 240mila bollini gialli, blu e rossi, per individuare 228 percorsi artistici, curiosi e per i bambini.

L’hashtag della campagna, assieme agli altri #orgogli locali, ha già superato in pochi giorni il muro delle tremila fotografie su Instagram. Ma sono tutti i social del turismo ligure che macinano record nella prima metà dell’anno, seguendo così i dati del boom delle presenze turistiche in Liguria nei mesi di aprile e maggio (2,5 milioni di presenze).

Secondo il TSR – Tourism Social Report stilato da Giaccardi Associati e relativo alle performance degli account regionali dedicati al turismo nel primo semestre 2018, la Liguria conquista due medaglie d’oro e due medaglie d’argento per numero di interazioni (la somma di commenti, like e condivisioni) e di engagement (ovvero la capacità di un singolo post di scatenare reazioni) su Facebook, frutto di due primi e due secondi posti rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre.

Sono inoltre liguri i “Top video” di marzo ed aprile, i video più visti fra quelli pubblicati dagli account regionali italiani: a marzo la Liguria sotto la neve, con 6.495 interazioni totali, ad aprile un buongiorno con la risacca del mare di Noli (3.445 interazioni).