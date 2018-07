Turismo, la Liguria “sopra le righe” punta sui millenials

Genova. L’inizio della stagione estiva porta un minimo di ottimismo agli operatori del turismo che prevedono un buon afflusso di visitatori nella nostra regione e a Genova. La tendenza, infatti, sembra essere quella di una maggiore propensione degli italiani a non cercare luoghi esotici ma a scegliere le bellezze locali come meta delle vacanze. E in un trend simile la Liguria potrebbe riconquistare posizioni, grazie anche al lavoro di promozione.

Dopo il tappeto rosso, infatti, quest’anno la Liguria accoglierà i visitatori con percorsi “sopra le righe”, ovvero itinerari colorati che guideranno i turisti tra le bellezze inaspettate della regione. Turisti che, si spera, potranno essere attratti in Liguria dagli spot che puntano a “svecchiare” la nostra immagine tradizionale proponendo un menu a base di mare e verde, sport e divertimento, cultura e buona cucina.

Il target, infatti, oltre a quello tradizione, spesso fatto di seconde case, è quello dei “millenials”, quella fascia sotto i trent’anni che per tanti anni si è tenuta alla larga dalla nostra terra. “L’interesse è molto alto, sia a Genova che nelle riviere – spiega l’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino – e la promozione che stiamo facendo lancia un messaggio importante. LaLiguria non è soltanto terra di famiglie”.

Alla promozione, più “local” si aggiunge un lavoro fatto sui mercati esteri, per attrarre visitatori che spesso non conoscono Genova e la Liguria, a parte le classiche Portofino e 5 Terre. “Per adesso è difficile capire se il trend è cambiato- prosegue Berrino – dobbiamo aspettare la fine della stagione per tirare le somme. Qualche segnale però si vede, come la decisione delle navi Disney di attraccare a Genova, che è diventata una destinazione interessante anche a livello internazionale”.