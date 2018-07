Liguria. Ha preso il via a tutti gli effetti “Una Liguria sopra le righe”, la nuova campagna lanciata da Regione Liguria per l’estate 2018 e che si propone di raccontare le bellezze del nostro territorio tramite la creazione di diversi itinerari colorati che ne attraverseranno gli scorci più affascinanti ed interessanti.

Tutti e 78 i Comuni aderenti alla nuova campagna estiva di comunicazione “Una Liguria sopra le righe” hanno ormai iniziato ad animare i percorsi con eventi, feste e iniziative varie.

L’hashtag #orgoglioliguria sta diventando virale, e i singoli hashtag dei Comuni hanno intrapreso un’amichevole tenzone a colpi di immagini su Instagram (al momento #orgoglioRapallo tallona #orgoglioGenova 322 post a 441, ma #orgoglioVarazze spinge in terza posizione con 316 foto).

Tutte le iniziative sono disponibili sui canali social de Lamialiguria (IG @turismoinliguria, FB @turismoinliguria e TT @turismoliguria), con un ricco corredo fotografico.

Ognuno dei 78 Comuni partecipanti sarà attraversato da tre percorsi, tre righe colorate dipinte sulla strada, tre modi di vivere la Liguria: Arte (rosso), Curiosità (blu) e Bambini (giallo). I visitatori potranno scegliere uno o più percorsi, andando così alla scoperta delle oltre tremila tappe che li punteggiano: gli “orgogli”, quei luoghi di cui gli abitanti vanno fieri.

Accompagnati dalle righe colorate si potrà davvero scoprire una Liguria nascosta, spesso segreta, con tanto da raccontare. Non si tratta dei “soliti” itinerari da guida turistica: la definizione dei 228 percorsi totali è stata affidata ai singoli Comuni, che a loro volta l’hanno demandata ai propri cittadini – associazioni, pro loco, parrocchie. L’esperienza di vivere il territorio è suggerita quindi “dalla base”: per la prima volta saranno gli stessi liguri a raccontare la propria terra, mostrando il proprio orgoglio di viverci.

E i liguri saranno protagonisti anche sui media regionali, con la campagna che sarà on air dal 16 luglio a sostegno della “Liguria sopra le righe” e che vedrà anche la partecipazione dei “testimonial” delle diverse località.

Fin dall’inizio della progettazione è stata coinvolta la Soprintendenza per l’Archeologia, le belle arti e il paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, per le corrette valutazioni sull’impatto della campagna nei luoghi sottoposti a vincolo.

“Una Liguria sopra le righe” è stata possibile grazie allo sponsor Boero, che ha offerto gratuitamente la speciale vernice cancellabile e antiscivolo, e gli adesivi per i luoghi con selciati storici.

Alla campagna hanno aderito per la Provincia di Savona: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Cairo Montenotte, Cosseria, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Mioglia, Murialdo, Noli, Pietra Ligure, Sassello, Savona, Testico, Tovo San Giacomo, Varazze, Villanova d’Albenga, Zuccarello.

Dall’orgoglio di mostrare il proprio territorio nasce l’hashtag che accompagnerà l’estate ligure: #orgoglioliguria, a cui faranno il paio via via i tanti hashtag dedicati ai singoli comuni (da #orgogliotaggia a #orgoglioarcola, eccetera).

Saranno così i social media il luogo del racconto, e nuovamente saranno i liguri stessi i protagonisti: seguendo la stessa strategia di #orgogliopesto, dove a fianco dell’attività di Regione Liguria sono stati migliaia i contenuti postati dai partecipanti, l’obiettivo è quello di raggiungere il grande pubblico con la partecipazione diffusa dei cittadini e turisti.