Trovato senza vita il carabiniere in servizio a Savona disperso nella Valle Gesso

Savona. È stato ritrovato il corpo senza vita del carabiniere in servizio a Savona disperso dalla scorsa notte in Valle Gesso, nel Cuneese. Andrea Barbagli, 51 anni, residente nella città della Torretta, era un appuntato scelto ed era partito ieri mattina per un’escursione, senza però fare ritorno a casa.

Questa notte è scattato l’allarme, con la Centrale Operativa del Soccorso alpino e speleologico Piemonte che ha subito avviato le ricerche. La sua auto era stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra era salita ieri sera al rifugio Genova-Figari e a partire dalle 7 di questa mattina, l’eliambulanza 118 ha trasportato a monte altre squadre per le ricerche, fino alla tragica scoperta avvenuta nel pomeriggio.

Nel pomeriggio una squadra di tecnici del Soccorso Alpino aveva individuato anche lo zaino dell’uomo lungo un sentiero che costeggia il lago del Chiotas, poi la scoperta del corpo di Andrea Barbagli in un canalone.

La salma è stata recuperata con l’elicottero del 118. Sul posto e sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche Soccorso alpino della guardia di finanza, vigili del fuoco e i carabinieri.