Celle Ligure. Ha causato notevoli danni alle strutture degli stabilimenti balneari la tromba d’aria che questa mattina si è abbattuta sul litorale tra Celle Ligure e Varazze.

Il fenomeno atmosferico è dovuto all’instabilità atmosferica di queste ultime ore unita alle temperature comunque elevate (alternate a cali più o meno consistenti dovuti proprio alla variabilità meteorologica).

Il profilo della tromba d’aria marina è stato ben visibile dalla costa, così come testimoniato dalle numerose foto comparse nel corso della mattinata sui social-network.

Il fortissimo vento scatenatosi nelle prime ore della mattinata di oggi (in cui, tra l’altro, è in vigore l’allerta gialla per forti temporali) ha divelto cabine ed ombrelloni delle spiagge costringendo i vigili del fuoco ad effettuare numerosi interventi per cercare di contenere le situazioni potenzialmente più critiche.

A dare loro manforte anche i gestori degli stessi stabilimenti, che una volta terminata la “burrasca” dovranno certamente adoperarsi per ripristinare al più presto le strutture. Per fortuna non si registrano feriti, ma solo numerosi danni alle cose.