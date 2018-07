Albenga. Tra domenica 15 e mercoledì 18 si sono giocati gli ottavi di finale del Trofeo di Pontelungo, quinta edizione del Memorial Simone Fiorito, che è in corso di svolgimento ad Albenga. Non sono mancate le sorprese; quasi tutte le partite sono state equilibrate, al punto che solamente una si è decisa con più di tre reti di scarto.

Vediamo cosa è accaduto, in ordine di tabellone. MT Luxury Rent Car (nella foto), quarta classificata del girone C, si è resa protagonista del successo più eclatante, superando per 4 a 2 Pompe Funebri Liguri, la compagine che nella prima fase aveva ottenuto il maggior numero di punti. Per i vincitori tripletta di Marco Carparelli e gol di Nicolas Nardulli; per la squadra che lo scorso anno giunse in finale rete di Giorgio Battuello, che è il capocannoniere di questa edizione.

Sfida combattuta tra Azienda Agricola Brignè e Edil Neri, due squadre che nei gironi avevano raccolto 10 punti ciascuna. La formazione di Bardineto ha prevalso grazie alle doppiette di Alberto Fornari e Klaus Menga e al centro di Francesco Pasquale; per i battuti due reti di Mattia Garofalo e una a testa di Alberto Giraldi e Tiziano Pollio.

Rivierauto Galvagno ha messo a segno il successo più netto, regolando per 6 a 1 il Mauri’s Pub Team. Mattatore Luca Donaggio, autore di cinque reti; un gol porta la firma di Cristian Ottina e uno, per gli sconfitti, di Alessandro Santanelli.

La squadra in maglia verde se la vedrà con la Riviera House che, con le segnature di Giacomo Badoino, Daniele Miserendino, Alex Guarino e Giovanni Frassino, ha avuto la meglio sulla Bet N1, in gol con Ernand Sfinjari.

Nella parte bassa del tabellone Ferrara Costruzioni Borghetto ha avuto ragione della Pasticceria Bar Impero Alassio per 4 a 2. A segno due volte Alessio Auteri e una ciascuno Francesco Insolito e Edoardo Rovere per i vincenti; Simone Fotia e Simone Revello per gli eliminati.

Ottica Space, campione in carica e vincitrice del girone B, non ha avuto vita facile nel piegare i Barberzizzati: 4 a 2 il risultato, con tripletta di Salvatore Bella e rete di suo fratello Giovanni; per gli sconfitti gol di Jurgen Mula e Giulio Spinelli.

La Pizzeria Le Anfore ha completato l’en plein del girone C: tutte e quattro le squadre che ne sono uscite, hanno superato il turno. Ne ha fatto le spese G.B. Costruzioni, battuta per 7 a 4 dalla tripletta di Federico Cresci e dalle doppiette di Simone Calcagno e Luca Vigliercio. Per gli sconfitti due centri di Fabio Mercandelli e uno ciascuno di Matteo Messina e Jacopo Vassallo.

Grande equilibrio tra CLM Lavorazioni Metalliche e Bar H Ceriale. A romperlo, in favore della formazione vincitrice del girone D, il tris di Franco Rossignolo, che ha siglato il 3-2, rendendo vana la doppietta di Francesco Tesoro.

Il riepilogo degli ottavi di finale:

Pompe Funebri Liguri – MT Luxury Rent Car 2-4

Edil Neri – Azienda Agricola Brignè 4-5

Rivierauto Galvagno – Mauri’s Pub Team 6-1

Riviera House – Bet N1 4-1

Ferrara Costruzioni Borghetto – Pasticceria Bar Impero Alassio 4-2

Ottica Space – Barberzizzati 4-2

G.B. Costruzioni – Pizzeria Le Anfore 4-7

CLM Lavorazioni Metalliche – Bar H Ceriale 3-2

Il programma dei quarti di finale:

martedì 24 luglio ore 22: MT Luxury Rent Car – Azienda Agricola Brignè

lunedì 23 luglio ore 22: Rivierauto Galvagno – Riviera House

lunedì 23 luglio ore 21: Ferrara Costruzioni Borghetto – Ottica Space

martedì 24 luglio ore 21: Pizzeria Le Anfore – CLM Lavorazioni Metalliche