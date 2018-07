Trofeo di Pontelungo Memorial Simone Fiorito: questa sera le semifinali

Albenga. Nelle serate di lunedì 23 e martedì 24 luglio si sono giocati i quarti di finale del Trofeo di Pontelungo, quinta edizione del Memorial Simone Fiorito, torneo di calcio a 6 che si disputa sul campo di viale Pontelungo ad Albenga.

Il programma è stato aperto dalla sfida tra Ferrara Costruzioni Borghetto e Ottica Space, squadra detentrice del trofeo. Il team di Borghetto ha avuto la meglio per 2 a 1, al termine di un match combattuto fino all’ultimo istante, deciso dalle reti di Roberto Burastero e Francesco Insolito; per gli sconfitti gol di Giovanni Bella.

Nella prima fase Ferrara Costruzioni Borghetto era giunta seconda nel girone C a pari punti con Rivierauto Galvagno. Quest’ultima è scesa in campo nel secondo incontro del lunedì sera, nel quale ha avuto la meglio su Riviera House con un convincente 3 a 0, frutto delle segnature di Flavio Richero, Pietro Scannapieco e Daniele Puddu.

Martedì sera CLM Lavorazioni Metalliche, formazione che aveva primeggiato nel girone D, ha regolato con autorevolezza Pizzeria Le Anfore: un secco 5 a 0 frutto della doppietta di Stefano Fanelli e delle singole marcature di Alessandro Badoino, Luca Giampà e Stefano Faedo.

Per chiudere, Azienda Agricola Brignè, squadra che sta disputando un torneo in crescendo, ha prevalso su MT Luxury Rent Car con il risultato di 3 a 1: a segno Alberto Fornari, Adriano Patitucci e Alessandro Frione per i vincitori, Stefano Muscio per gli sconfitti.

Questa sera, giovedì 26 luglio, si giocheranno le semifinali. Alle ore 21 Azienda Agricola Brignè contro Rivierauto Galvagno; alle ore 22 Ferrara Costruzioni Borghetto contro CLM Lavorazioni Metalliche. La serata conclusiva andrà in scena domenica 29 luglio.