Trofeo delle Regioni: l’Arcobaleno brilla con Silvia Di Gioia, Lorenzo Zanona e Ilaria Accame

Savona. Numerosi i portacolori dell’Atletica Arcobaleno impegnati nella gara per rappresentative regionali denominata 1° Trofeo delle Regioni, svoltasi domenica 15 luglio a Cuneo.

Risultati d’eccellenza per Silvia Di Gioia (un ottimo 38,26 nel giavellotto, nuovo primato personale e misura tot per le allieve a livello nazionale, quarto posto), Ilaria Accame (nuovo personale sui 400 corsi in 59″81) e per lo junior Lorenzo Zanona (salito sino ad 1,97 nell’alto per un’ottima quarta posizione).

Buona prova per Aurora Bado, confermatasi con un valido 4’46″22 sui 1500, quinta piazza all’arrivo. Quinto posto anche per Elena Chiesa nel giavellotto con metri 36,84. È quarto Gioele Buzzanca nel getto del peso con un miglior lancio a 12,84. Quarto posto anche per la 4×100 femminile ligure di cui hanno fatto parte Debora Nemin e Ilaria Accame.

Debora ha corso i 100 in 12″82, ancora un po’ lontana dai suoi standard migliori (al rientro da un recente infortunio). Erika Raseni ha corso i 400 in 1’00″21. Martina Armenia è giunta sesta sui 100 ostacoli corsi in 16″01. Giornata difficile per Sara Gaiaudi (1,45 nell’alto) e per Sara Guerrucci (10,66 nel triplo).

Tra i maschi riscontri discreti per Andrea Di Molfetta (settimo sui 1.500 corsi in 4’15″71), Francesco Rebagliati (a sua volta settimo sui 110 ostacoli ultimati in 15″85) e Simone Sirello (52,60 il risultato conseguito nel giavellotto, buono per il sesto posto in classifica generale). Un po’ appannato Michele Marchiori che nel salto triplo chiude a 12,82.